Tohle už je pořádné retro: Známý herec se pochlubil 24 let starou fotkou ze studentských let

Jaromír Nosek Foto: archiv J. Noska

Herce Jaromíra Noska (44) vídáme pravidelně v nejrůznějších rolích jak na divadelních prknech, tak v televizních seriálech a současně také na filmových plátnech. Do paměti diváků se zapsal svou rolí Ignáce ve filmu Účastníci zájezdu. Aktuálně se také věnuje činoherní režii. V roce 2000 absolvoval obor muzikálové a činoherní herectví na brněnské Janáčkově akademii múzických umění. Ze studentských let pochází tato archivní fotka.

„Tato fotka je stará tak 24 let, bylo mi tehdy 19 let a byl jsem studentem 1. ročníku JAMU. Fotila ji Evička Nádaždyová,“ sdělil pro Super.cz oblíbený herec. „Z 15 studentů jsme studium dokončili jen 4 - já, Eva Nádaždyová, Robert Musialek a Jitka Čvančarová,“ dozvěděli jsme se dále ze vzpomínek na studentská léta. Několik dlouhých let již Jaromíra zdobí krátký střih vlasů, přesto nás zajímalo, jak vzpomíná na období, kdy měl vlasy dlouhé.

„Vzpomínám rád, dlouhé vlasy jsem nosil hodně let, protože to bylo hodně cool,“ dodal závěrem populární herec, kterého vídáme také v muzikálech Mýdlový princ, Kvítek mandragory, Trhák a v prosinci ho čeká obnovená premiéra muzikálu s hity Janka Ledeckého Vánoční zázrak v Divadle Broadway. ■