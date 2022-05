Nejodvážnější šaty plesu? Švantnerová nechala nahlédnout do svého nadupaného dekoltu

Nikol Švantnerová Super.cz

"Vymyslet něco po tolika letech je těžké. Vynést opět něco originálnějšího. Je fajn být zase jiná. S Kubou jsme tomu věnovali opravdu spoustu času," řekla Super.cz Nikol. "Vždy se snažím, aby šaty byly odvážnější, ale zároveň byly decentní a nic neodkrývaly. Zase tak moc vyzývavé to snad není," dodala k šatům, které odhalovaly hlavně poprsí.

Nikol bydlí s partnerem v Olomouci. V den plesu dorazili do Prahy už v brzkých ranních hodinách.

"Příprava na dnešní večer byla dlouhá. Čtyři hodiny make-up a vlasy, tým, Míšu Ohemovou a Kláru Šebelovou, které mě připravovaly, jsem dlouho neviděla, tak to byl i takový drbací kroužek. Zároveň výběr šperků, vyzvednutí šperků, šatů, doplňků. A po plese mě čeká ještě to samé kolečko, kdy ty skvosty budu vracet," usmívala se Nikol, která už v Praze nemá zázemí, a tak se ubytovává v hotelu.

"Jinak to nejde. Je to ale jednou za čas, dá se to zvládnout," dodala. ■