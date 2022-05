Miss s nejbujnějším dekoltem tentokrát své vnady skryje: Modelka vyrazí na finále soutěže krásy v jednom z těchto modelů

Lucie Šlégrová

„U mě je to celý život pokus omyl. Je to velmi těžké vybrat na velké poprsí šaty, abych působila decentním dojmem, ono to je s tím velkým poprsím složité. Vždy je méně více. I když nemám výstřih a šaty jsou na tělo, tak to poprsí je zvýrazněné, že to nemusí působit decentně, je to velmi náročné sehnat,“ řekla Super.cz modelka s tím, že s výběrem vhodného modelu se pere celý život.

„Rozhodně s přibývajícími lety člověk zjišťuje, že čím menší výstřih, tak je to příjemnější, mě přijdou více sexy holá záda než výstřih, je to pro mě daleko přitažlivější. Chtěla bych na Miss Czech Republic šaty od návrhářky Nadi Moravcové, kde jsou odhalená záda a nemají výstřih, snad to bude dobrá volba,“ dodala modelka. ■