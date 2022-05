Nemluvná Ina z Nemocnice na kraji města slaví 70. Její první láskou byl slavný zpěvák, který se nechtěl ženit

Andrea Čunderlíková Profimedia.cz

Za roli Iny byla nakonec vděčná, ale vadilo jí, že si ji lidé pořád ztotožňují s mrkací panenkou, která umí odpovídat, jen když je tázána, a povětšinou je to „ano“ nebo „ne“: „Všichni, kdo mě neznají, si myslí, že i v reálu jsem taková, jaká byla Ina, ale hluboce se mýlí. Nejsem totiž vůbec plachá, ani nemluva, spíše dost ukecaná. Víte, manžel mi občas říká, že by tu Inu sem tam na pár minut skousl, aby si užil klidnou chvilku,“ uvedla Čunderlíková v rozhlasovém pořadu Tobogán.

Proslavila se už před Inou

Pro někoho může být až překvapivé, že krásná modrooká bruneta nehrála pouze v tomto seriálu. Starší ročníky si ji jistě pamatují i jako hlavní hrdinku filmu Pět holek na krku, který v roce 1967 natočil režisér Evald Schorm (✝56).

Právě tento film byl v její kariéře zlomový, protože i když si v několika snímcích zahrála už předtím, Schorm ji v podstatě objevil: „Byla to moje první hlavní role, bylo mi čtrnáct let a hrála jsem dívku vlastně stejně starou, jako jsem byla já, takže to ani nebylo hraní. Já jsem vlastně představovala samu sebe i s těmi pubertálními problémy první lásky, pomlouvání spolužaček a tak dále. Takže na ten film ráda vzpomínám, a hlavně vzpomínám na pana režiséra Evalda Schorma,“ prozradila Čunderlíková před časem na Radiožurnálu.

Ještě že poslechla maminku

Přestože Pět holek na krku mělo úspěch, Čunderlíková poté nezamířila na konzervatoř, nýbrž na ekonomickou školu. Její maminka totiž v herectví neviděla žádnou perspektivu a trvala na tom, že by měla mít „normální povolání“. Její starost pochopila Čunderlíková až v době, kdy se sama stala matkou. Až po maturitě se hlásila na DAMU, ale nevzali ji – prý pro „nedostatek talentu“.

V letech 1967 až 1977 šla přitom pohledná tmavovláska z role do role. Točila dokonce v zahraničí a během kariéry se objevila v bezmála čtyřiceti celovečerních a televizních filmech a v celé řadě seriálů. Po roce 1989 svou hereckou kariéru uzavřela a věnovala se manažerské profesi. Tehdy určitě ocenila, že poslechla maminku a vystudovala ekonomku. K herectví si odskočila v roce 2003, když se točila Nemocnice na kraji města po dvaceti letech. Ve třetí řadě, která se točila o pět let později, se bohužel její postava už neobjevila, protože autoři nechali Inu zemřít.

Bobek dostal košem

Krásná herečka prožila svou první velkou lásku v polovině 70. let, kdy randila s o 15 let starším zpěvákem Pavlem Bobkem (✝76). Byla zamilovaná až po uši, ale král české country se nedokázal rozhoupat k případnému závazku. Když se pak na scéně objevil bývalý kytarista Olympiku Ladislav Klein (77), bylo „vymalováno“, a po čase následovala i svatba.

Pár také přivedl na svět dceru Sandru (43), která se do roku 2007 věnovala profesionálně tenisu. A díky Sandře, která zdědila matčinu krásu a půvab, je dnes z Andrey Čunderlíkové i milující babička dvou vnuček.

Představitelka Iny je pořád nesmírně atraktivní dáma. Proto se nechce věřit, že v pátek slaví sedmdesátiny. Přejeme vše nejlepší, a protože se v jednom rozhovoru svěřila, že by ji lákalo zahrát si i nějakou mrchu, doufejme, že se na ni opět usměje i herecké štěstí. ■