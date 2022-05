Přepadovka přímo během natáčení. Tuhle narozeninovou oslavu Tereza Brodská vůbec nečekala

Tereza Brodská byla kolegy překvapena narozeninovou oslavou... TV Nova

„Bylo to pro mě překvapení, a to dost nečekané. Točili jsme obraz s dětmi a já se vždy soustředím. Tajně instruuji, hlídám a toho, že se něco v zákulisí děje, jsem si vůbec nevšimla,“ prozradila hned záhy Tereza Brodská, která poctivě slaví všechny narozeniny.

„U nás doma se vždy slavilo. Vzpomínám si na jedny fantastické narozeniny. S maminkou a tatínkem jsme bydleli v domečku ve Střešovicích a já jsem přišla do pokojíčku, kde visely dárky od stropu na růžových stuhách. Bylo to neuvěřitelně krásné,“ oživuje vzpomínky na dětství s rodiči Janou Brejchovou a Vlastimilem Brodským herečka, která to ale s oslavami nepřehání.

„Na všechny svoje narozeniny si pamatuji, zastřené alkoholem je rozhodně nemám. A taky se mi pokaždé splnilo přání. Jednou jsem chtěla psa a toho jsem od rodičů dostala,“ těšilo ji.



Dnes by si herečka přála hlavně zdraví. „Zdraví pro všechny, kterém mám ráda, a rodinu. Taky štěstí, protože to jde ruku v ruce. Jak říká Tomáš Töpfer: Na Titaniku byli většinou zdraví,“ zamyslí se herečka, která má na seriál ZOO velkou odezvu.

„Myslím, že ještě větší a kladnější, než byla na Slunečnou. I když pořád nevím, jak mám Danuši hrát,“ směje se herečka. „Je to super, bezvadná, skvělá, fajn a prímová soudkyně, a to se hraje docela složitě. Navíc se neustále plete tomu svému synovi do života. Taky mi chodí i na Instagram zprávy, aby ta zlá Markéta šla už pryč, ať se jí zbavíme. Na takové zprávy odpovídám vždy tím, že Míša Petřeková, která ji hraje, je neuvěřitelně milá a čistá bytost a kéž by takových bylo okolo nás víc,“ říká.

A co by popřála Danuše Tereze? „Nevím, asi abych mohla dál točit s tou úžasnou partou, která tu je od maskérny až po plac. Jsem tu s nimi už tři roky, mám je ráda a asi by se mi po nich stýskalo,“ uzavřela. ■