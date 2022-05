Co to má na hlavě? Veronika Žilková provětrala kulmu

Veronika Žilková v seriálu Polda FTV Prima

V osobním životě sice herečka Veronika Žilková (60) neprožívá kvůli rozvodu s Martinem Stropnickým zrovna nejrůžovější období, o to víc si ale cení hezkých hereckých příležitostí. S Davidem Matáskem a Vladimírem Polívkou si zahrála v krimi seriálu Polda, což se jí velmi líbilo. Oba totiž dobře zná, a tak setkání před kamerou vítala s nadšením.

Žilková si zahrála zdravotní sestřičku Naďu, která po návratu z noční směny najde svého muže mrtvého u televize. „Hraju vrchní zdravotní sestru se zajímavým příběhem. Její manžel se stal obětí zločinu, je velmi racionální a v práci oblíbená. Stejně tak i u pacientů,“ popisuje charakter své postavy herečka, která si na natáčení přinesla i vlastní poklady a tím vznikla její nová image.

„Přinesla jsem si svoji kulmu. Jsem zvyklá, že charakter postavy by měl odpovídat jejímu fyzičnu. Zkrátka by to mělo být vidět,“ vysvětlila svůj nový účes s úsměvem.

Díky natáčení se Veronika Žilková opět setkala s Davidem Matáskem a Vladimírem Polívkou. Oba moc dobře zná z jiných štací.

„Vladimíra si pamatuji od doby, kdy jsem s jeho tatínkem Bolkem točila film Zapomenuté světlo, za který jsem získala Českého lva. Vladimír byl tenkrát předškolák. Je pro mě čest pokračovat a točit s klanem Polívků. Mimochodem hraju i v Divadle Bolka Polívky. Moc si toho vážím, protože Bolek byl první, kdo mi po návratu z Izraele dal práci,“ prozradila Žilková, která se s druhým poldou, Michalem Břízou – tedy Davidem Matáskem – zná už léta.

„Davida znám jako mladšího konzervatoristu. Chodila jsem na DAMU, kolem kavárny Depreso, což byla kavárna, kde všichni konzervatoristi od Davida Matáska po Michala Suchánka posedávali a probírali hereckou budoucnost. My jsme okolo chodili na tu vysokou školu hereckou. Tak od té doby ho znám,“ usmívá se Žilková. ■