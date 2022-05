Amber Heard přiznala, že fyzicky napadla Deppa: Neuvěříte, čím násilí odůvodnila!

Amber Heard vypovídá proti Deppovi, který ji žaluje za pomluvu. Profimedia.cz

To Amber přiznala jak na nahrávkách, tak nyní u soudu. Tvrdí ale, že pro násilí měla pádný důvod. Prý bránila svou mladší sestru.

Incident se měl odehrát v jejich tehdejším bytě v LA a hádat se podle Heard začali, když svého ex obvinila z nevěry se ženou, s níž randil v minulosti.

„Okamžitě jsem ho konfrontovala. Bylo mi jedno, jestli mě třeba zabije,“ uvedla hvězda Aquamana.

Po hádce se prý odebrala do vedlejšího domu, jejž rovněž vlastnil Johnny a kde bydlela její sestra. Depp ji měl následovat a její sestra Whitney se měla připlést mezi ně.

„V tu chvíli jsem se po něm rozmáchla,“ přiznala. „Do té doby jsem na něj nikdy ruku nevztáhla, to bylo poprvé, co jsem ho praštila do obličeje,“ dodala s tím, že se při předchozích potyčkách Deppovi pouze bránila.

„Johnny vypadal překvapeně, pak se zasmál a znovu mě udeřil,“ dodala.

Její tvrzení rozporuje výpovědím Deppa. Zmiňované nahrávky, které zazněly v soudní síni v uplynulých dnech, mimo jiné obsahovaly její přiznání.

„Nedostal jsi pěstí. Bouchla jsem tě! Promiň, že jsem tě tak uhodila, ale nesundala jsem tě. Strkala jsem do tebe. Nevím, jaký pohyb rukou jsem přesně udělala, ale jsi v pohodě. Neublížila jsem ti, jsi jako děcko,“ je slyšet rozlícenou herečku.

Depp záznam během své výpovědi komentoval tím, že přesně odráží hereččinu potřebu konstantního hašteření. Porotě pak vykreslil i další údajné incidenty, včetně toho, kdy měla vykopnout dveře koupelny a udeřit ho do hlavy, nebo toho, kdy přišel o kus prstu. Viz odkaz výše.

Soud pokračuje už třetí týden, po Deppovi a jeho týmem předvolaných svědcích je s výpovědí nyní na řadě Amber a její svědci.