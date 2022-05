Kdo je ta vyhlazená paní? Nicole Kidman překvapila fanoušky fotkou bez make-upu

Nicole Kidman Profimedia.cz

Držitelka Oscara a Zlatého glóbu za psychologické drama Hodiny je na momentce, kterou najdete v galerii, uvolněná a přirozená a zřejmě bez make-upu. Má porcelánově hebkou pleť a úsměv na rtech, ale vypadá úplně jinak než například na dva týdny starých fotografiích z premiéry filmu Seveřan, kde jí dělal pyšný doprovod manžel Keith Urban (54).

Co se plastických operací a úprav zevnějšku týče, Nicole nikdy nepotvrdila, že by podstoupila nějaký zákrok. „Abych byla upřímná, jsem absolutně přirozená. Mažu se opalovacím krémem a nekouřím. Starám se o sebe. Jsem velmi pyšná, že to mohu říct,“ nechala se slyšet v roce 2007.

Později pro německý magazín TV Movie přiznala: „Zkusila jsem spoustu věcí, ale kromě sportu a zdravé výživy většina věcí moc nefunguje. Dokonce jsem vyzkoušela i botox, ale nelíbilo se mi, jak potom moje tvář vypadala. Už to nikdy nepodstoupím a teď už zase můžu normálně hýbat čelem,“ dodala. ■