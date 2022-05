V poslední době se příliš nevídali. Pravda o rozchodu Nely Boudové a Jana Tuny

Nela Boudová a Jan Tuna se prý měli rozejít. Herminapress

Pravdou je, že se Tuna Boudové v poslední době příliš nevěnoval, prý to ale nebyl záměr, důvodem byla skutečnost, že často jezdil pomáhat potřebným na ukrajinské hranice. Pár si to ale nyní vynahradil a před několika dny vyrazil s přáteli na expedici po Maroku poznávat nová místa a kulturu.

Nela Boudová již delší dobu zastává dvě profese, vedle herectví se ještě věnuje koučingu. A ten ji naprosto pohltil. Třetím rokem studuje Školu elitních koučů Vladimíra Ekarta a v této emočně náročné době má mnoho klientů a pořádá workshopy pro ženy. Navíc před odletem na dovolenou herečka stihla natočit videoklip, ve kterém jí šlo o život. Jak přiznala, sama na vlastní kůži zažila podobně nebezpečnou situaci.

Nela se snaží dobře plánovat, aby mohla často odjíždět mimo republiku i s dvanáctiletou Sašou, kterou má v pěstounské péči právě s Janem Tunou. „Já miluju cestování. My oba. Těší nás, že nevíme, co je za rohem, že neznáme jídlo, které nám dají, a hlavně rádi poznáváme lidi. Když lidé cestují, poznávají cizí kultury, rozšiřují si obzory a jsou víc otevření. Kdyby lidé více cestovali, měli by víc soucitu a pochopení pro druhé,“ říká Boudová.

Televizní a divadelní herečka svou původní profesi nezanedbává. Před dovolenou dotočila pod dohledem režiséra Tomáše Matonohy sérii videoklipů pro hudební skupinu Kucharski. V prvním videu s názvem Vážená paní ztvárnila Nela hlavní roli ženy prchající před dotěrným fanouškem, kterého hraje zpěvák Václav Bartoš. Natáčení probíhalo v interiérech zámku v Náměšti nad Oslavou a díky kamarádské a zároveň profesionální atmosféře se Nela cítila v bezpečí, i když sama má zkušenost s přepadením.

„Před 25 lety, když jsem po představení přicházela domů mě přepadl mladý muž s nožem a chtěl po mně peníze. Zareagovala jsem spontánně a určitě ne správně. Podívala jsem se na něj a řekla jsem mu, nic ti nedám, ty hajzle. To zřejmě nečekal, sebral se a utekl. Možná proto, že nebyl zrovna zkušený lupič,“ popisuje nepříjemný zážitek herečka.

„Pak jsem se samozřejmě rozklepala a utekla. Z domu jsem zavolala policii a popisovala jsem, po jaké ulici jde, koukala jsem se totiž na něj z balkónu,“ dodává a zároveň upozorňuje, že to nebyla správná reakce, protože nikdy nevíte, na koho můžete narazit.

Natáčení hudebního videa si herečka užila. „Je to celé v nadsázce. Tomáš byl dobře připravený a věděl přesně, jak to má vypadat. Do šatů od Renaty Glosové jsem se zamilovala a mám je s sebou i na dovolené. Věřím, že se posluchačům píseň i klip budou líbit tak jako mně, a všem zároveň přeji, abychom se do budoucna vyhnuli úchylům, jakého ztvárnil Venca Bartoš, a nevěnovali jim pozornost,“ se smíchem a pozitivním přístupem k životu komentuje Nela Boudová. ■