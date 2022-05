NHL se chystá na play off. Tampa chce zlatý hattrick.

Nejlepší hokejová liga světa vstoupí 2. května do vyřazovací části. Cesta za Stanley Cupem může být letos mimořádně napínavá. Tampa sahá po mimořádném třetím vítězství v řadě, což se naposledy povedlo Islanders na začátku 80. let.

Do startu play off NHL zbývá posledních pár dní a jen pár týmů stále bojuje o účast ve vyřazovací části nejprestižnější hokejové ligy světa. Pořadí celků v tabulce se stále může měnit a případné dvojice v prvním kole jsou do konce základní části pouhým odhadováním. Jistí jsou pouze největší favorité na zisk prestižní trofeje, kteří zcela dominantním způsobem ovládli své konference. Řeč je o Floridě na východě a Coloradu na západě. Panteři mají nejproduktivnější útok v celé lize, jejich ofenzivu táhne nejlepší nahrávač ročníku Jonathan Huberdeau. Ne nadarmo se ale říká, že Stanley Cup vyhrávají zkušenosti a obrana. Podle kurzů Fortuny je větším favoritem na triumf Colorado, které loni vypadlo s Vegas v semifinále konference. Letos jsou ale Avalanche velice suverénní a jejich jediným papírovým nebezpečím v západní konferenci by mělo být Calgary. Na východě může Floridě konkurovat Carolina a Rangers, kteří mají výbornou statistiku inkasovaných branek.

Nebezpečí samozřejmě číhá i z Tampy, která ovládla poslední dva ročníky NHL. Hráči Lightnings by tak navždy vstoupili do hokejové historie, protože by byli prvním týmem od 80. let, který by vyhrál NHL třikrát v řadě. Tehdy se to povedlo New Yorku Islanders pod vedením legendárního kouče Ala Arboura. Napodobit tento husarský kousek bude ale nesmírně náročné. Jisté ale je, že Lightnings nezastaví nejúspěšnější tým v historii NHL a loňský finalista Montreal Canadiens, který prožívá hrůznou sezonu a je na dně Atlantické divize.

Zajímavý bude i boj o nejproduktivnějšího a nejužitečnějšího hráče ročníku. Statistikám základní části už tradičně vévodí Kanaďan Connor McDavid, ale jeho Edmonton má s play off téměř nulové zkušenosti. Posuďte sami. Za posledních 15 let si Oilers zahráli čtvrtfinále pouze dvakrát a za semifinále konference se podívali naposledy v sezoně 2005/2006. Pokud to má ale někdo změnit, je to určitě generace vynikajících hráčů jako je McDavid nebo Leon Draisaitl.

Ani čeští hráči letos v bojích o prestižní trofej nebudou chybět. O třetí triumf s Tampou se pokusí zkušený útočník Ondřej Palát a obránce Jan Rutta. V dresu jednoho z největších favoritů hraje i tvrďák Radko Gudas, který obléká dres Floridy a za Carolinu pravidelně nastupuje Martin Nečas. Nejlepší mezi Čechy v bodování základní části je i letos David Pastrňák, který se s Bostonem také objeví v play off.

