Režisér slibuje pokračování série o Ivetě Bartošové (✝48): Sešel se i s jejími posledními partnery

Michal Samir Super.cz

Fanouškem Ivety Bartošové (✝48) sice nikdy nebyl, ale její osud ho fascinoval. Proto se také rozhodl věnovat čtyři roky rešerším, aby ji co nejvíce poznal. Až poté se režisér Michal Samir zeptal rodiny zesnulé zpěvačky, zda by mohl její příběh natočit. Dát příběh dohromady co nejvíc podle pravdy ovšem nebylo jednoduché.

"Častokrát jsem se pravdy dobrat nedokázal, protože každá z těch věcí má sedmnáct verzí. Ale právě to je na tom fascinující. Když jsem pak předstoupil před tu rodinu, měl jsem velmi jasnou vizi, jak bych to já pojal. A to, co mi její rodina dořekla, mi pomohlo v orientaci v tom, co může být pravda a co ne," řekl Super.cz Samir s tím, že na natočené fázi života zpěvačky se podílela zejména její sestra Ivana. "To si Artur nemohl pamatovat," doplnil s tím, že s Ivetinou maminkou se nikdy osobně nesetkal.

V záloze má režisér i pokračování zpěvaččina příběhu. Kvůli tomu už se sešel i s jejími bývalými partnery.

"Měli co říct a na pokračování pracujeme," ujistil. Zároveň prozradil, že by byl rád, kdyby zpěvačku opět ztvárnila herečka Anna Fialová. "Ono vlastně není na výběr, když potřebujete někoho, kdo malinko vypadá jako Iveta, anebo tak může vypadat, a navíc je fantastická zpěvačka, protože to byl jeden z mých požadavků, tak vám vyjde jen jedno jediné jméno," uzavřel. ■