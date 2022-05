Podívaná jen pro otrlé: Plastiková Barbie v bikinách vás bude budit ze sna

Tara Jayne na pláži v Melbourne Profimedia.cz

Tara je typickým příkladem osoby závislé na plastické chirurgii. Podobně tomu je například u Jessiky Alves (38), dříve takzvaného Kena Rodriga Alvese, jež tak dlouho experimentovala s úpravami zevnějšku, až se nakonec nechala přeoperovat na ženu a nyní se zdá být konečně ‚ve své kůži‘, ale ani nyní se zákroky neskončila.

Pokaždé, když bývalá zdravotnice Tara vyrazí ven, jde o výživnou podívanou. Z poslední doby jistě stojí za to její růžová kreace při procházce po mole či večeře s neznámým mužem, na kterou se vyzbrojila opravdu dramatickým lookem, kdy na sobě měla leopardí těsný overal doladěný kozačkami nad kolena a rádiovkou na hlavě. Obzvlášť extrémní byl ale především její make-up.

Ještě kurióznější byla ovšem její opalovačka a promenáda po pláži v Melbourne. Do moře se pochopitelně s tak důkladně propracovanou fasádou neodhodlala, ale opalovat se do ještě méně zdravé barvy, to ano. Těžko říct, zda okolí šokovala více svou tváří, či vychrtlou postavou. ■