Výborná zpěvačka s problémy, které mají významné umělkyně: Skladatel napsal pro Ivetu Bartošovou (✝48) píseň s ponurým názvem

Zdeněk Barták Super.cz

"Byla to pro mě velká zkušenost a určitě na to vzpomínám v dobrém, protože jsme ji po těch úvodních peripetiích vytáhli docela vysoko a daleko. Iveta jako taková byla samozřejmě výborná zpěvačka se všemi různými problémy jako mají všechny tyhle významné umělkyně. Ale myslím si, že tak, jak to s ní dopadlo, jsem si nikdy nedokázal ani představit," řekl Super.cz na preminéře minisérie Iveta, která se vysílá na kanále Voyo.

"Poprvé jsme se setkali, když s námi ještě zpívala se skupinou Kroky Františka Janečka takové hity jako Léto. Potom od nás odešla, mezitím se narodil malý Artur a pak se ke mně vrátila. To už jsem jí stačil napsat jenom jednu písničku a ta má asi osudový název textu, který napsal Vladimír Kočandrle. Jmenuje se Koncem to začíná," doplnil. ■