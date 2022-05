Jiří Lábus s pupkem v trenkách i „blbá“ sexbomba Mottlová. V novém filmu s Evou Burešovou není nouze o bizarní scény

Ukázky z filmu Ženy a život - Jiří Lábus v trenkách i sexbomba Bára Mottlová Video: Bohemi Motion Pictures

Možná byste to do nich neřekli, ale Veronika Freimanová (66) a Jiří Lábus ztvárnili manželský pár. V nové komedii Ženy a život si nejen pro ně připravil režisér Petr Zahrádka řadu bizarních situací.

V jedné ze scén se Lábus svlékne do trenek a marně se snaží zapnout si poraněnou rukou košili.Lahev piva ale v ruce udrží spolehlivě. Však to také Freimanová rázně okomentuje. „Nemůžu zapnout knoflíčky,“ stěžuje si Lábus. „Ale flašku piva v ruce udržíš,“ pustí se do něj jeho filmová manželka. Divákům se tak naskytne pohled na hercův pořádný pupek!

Freimanová s Lábusem hrají rodiče Elišky a Ilony v podání Evy Burešové (28) a Anety Krejčíkové (31). Děj filmu se točí kolem nejrůznějších milostných karambolů a nečekaných zápletek. Například Eliška randí se samolibým sportovcem Petrem, kterého hraje Jakub Kohák (47). Ten ji ale podvádí s tak trochu „blbou blondýnkou“, již ztvárňuje Barbora Mottlová (35), jež vymyslela ne zrovna důmyslný způsob, jak se Kohákovi dostat do zamčeného auta...Více ve video ukázce.

Natáčení se kvůli pandemii covidu neobešlo bez problémů. „Kvůli nabitému natáčecímu plánu bylo nutné natočit některé podzimní scény v létě, a naopak letní v listopadu. Produkce tedy na konci srpna svážela ze širokého okolí všechny zežloutlé spadlé listy, které se aranžovaly na chodníky a do zelených stromů. V listopadu se zase suché listy na stromech přestříkávaly nazeleno. Pochopitelně ekologicky nezávadnou barvou,” vzpomíná na úskalí natáčení producentka a také scénáristka Zita Marinovová.

Všechny problémy se ale nakonec podařilo překonat, a tak se Eva Burešová může těšit ze své vůbec první hlavní role v celovečerním filmu. Snímek poběží v kinech od 12. května. ■