Co jste ve Výměně manželek neviděli: Roman a Míša Tomešovi promluvili

Roman Tomeš a Michaela Tomešová Super.cz

Když vyšlo najevo, že herecký pár Roman Tomeš (34) a Michaela Tomešová (30) kývl na účast v reality show Výměna manželek, podezřívali jsme je, že potřebovali přispět na nové tepelné čerpadlo. To se jim letos v zimě porouchalo, nedá se pořádně spravit a nové vyjde na 160 tisíc korun. "Nemělo to souvislost. Výměna se točila už loni v létě," upřesnili pro Super.cz.

Za dobu, co tvoří pár, byli také nejdelší dobu od sebe. "Těch deset dní, co jsme byli bez sebe, nám strašně pomohlo, přišly ve chvíli, kdy jsme doma byli trošku na ostří nože. Já se do toho pořadu dost bál jít, protože působí trošku bulvárně. Měl jsem strach, že to může ublížit jak nám, tak dětem. A měli jsme jednu podmínku, že bychom naším dílem chtěli poukázat na nějaké sociální téma, což byl v tomhle případě problém maminek samoživitelek. Nakonec jsem si to obrovsky užil a všem nám zúčastněným to bylo ku prospěchu," svěřil Roman.

Míša byla nadšená ze samostatnosti čtyř holčiček, které dostala místo svých dvou kluků na starost. "Naučily se to, protože jejich maminka věčně není doma, musí pracovat a obrací každou korunu. Od otců, holky má se dvěma bývalými partnery, nedostává nic. Paradoxně jsem v té cizí domácnosti měla víc času na sebe, na nějakou duševní hygienu, četla jsem knihy," vyprávěla Míša. "A hlavně musela na deset dní odložit mobil," doplnil Roman.

Holky Míša naučila, jak zacházet s tříděním odpadu. "A jedna z nich měla atopický ekzém, tak jsem jí poradila, jak s tím pracovat jinak. Ale paradoxně opravdu ten pobyt pomohl nejvíc mně," doplnila Míša.

Výběr protirodiny si manželé zpětně pochvalují, s maminkou čtyř holčiček Míšou jsou stále v kontaktu. "Naposledy jsme se viděli před třemi týdny, když jsme měli s Romanem koncert, a moc hezky jsme si popovídali. A když teď ten díl dávali, s Miškou jsme si volaly asi hodinu a půl. A chystáme, že k nám holky v létě přijedou na prázdniny," uzavřela Tomešová. ■