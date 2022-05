První manažer Ivety Bartošové (✝48) se po sérii kolapsů probral z umělého spánku: Kvůli zpěvačce se rozvedl

Tomáš Gottlieb Super.cz

Byl prvním manažerem Ivety Bartošové (✝48), který zpěvačku přivedl z rodného Frenštátu pod Radhoštěm do Prahy. Ještě před pár týdny to vypadalo, že se na premiéru minisérie Iveta Tomáš Gottlieb nepodívá. Po sérii kolapsů skončil v umělém spánku, z něhož se jako zázrakem probral. "V pátek mě čeká operace bypassu," řekl Super.cz na premiéře díla z produkce kanálu Voyo v kině Lucerna.

"Utekl jsem hrobníkovi z lopaty. O tom seriálu jsem samozřejmě věděl, tak jsem se musel dát zase do kupy," usmíval se na premiéře bývalý Ivetin manažer, který byl zvědavý, jak bude zobrazen život jeho tehdejší svěřenkyně. "Možná z toho pochopím, jestli jsem někde já udělal nějakou velkou chybu anebo neudělal. Já ji z toho Frenštátu přitáhl a rád bych věděl, jestli je v tomhle seriálu ta pohádka, kterou jsem s Ivetou psal a vytvářel," svěřil Gottlieb, s nímž nikdo děj ani scénář nekonzultoval.

Zpěvačka se na určitý čas stala i součástí jeho rodiny. "Bydlela u nás a kvůli ní jsem se rozvedl, i když jsem s ní nic neměl. Moje žena ten tlak nevydržela. Měl jsem stejně starého syna a měl jsem se věnovat víc jemu než Ivetě. Nějaké stopy to na mně nechalo, to je logické," rekapituloval Tomáš, který se od ukončení spolupráce s Bartošovou neviděl téměř třicet let až do její smrti. ■