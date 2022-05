Femme fatale českých farmářů měla těžký život a na vysněného muže stále čeká. Kdo má u ní šanci?

Katarína stále hledá toho pravého. FTV Prima

Není divu, že se toho pravého pokouší najít i v nejnovější sérii Farmáře. Ona sama má ale jasno: „Ze svých nároků slevovat nebudu.“ Katarína o sobě nerada mluví, protože má pocit, že cokoliv řekne, lidé obrátí a zneužijí proti ní. „Je to tak, novináři o mně píšou fakt ošklivě, a to vůbec nevědí nic o mém životním příběhu. I teď se bojím, že někdo něco překroutí, na druhou stranu už je načase říci pravdu,“ rozhodla se podělil o svůj příběh svérázná žena.

Kataríně nedávno zemřel tatínek. Ona sama na něj vzpomíná s velkou láskou a smutkem. „Před jeho odchodem jsme si spolu hodně povídali a já díky tomu zjistila, že moje babička byla služkou v Bojnicích u hraběte Pálffyho. Jemu se asi líbila, protože se narodil můj tatínek. A když jsem přišla na svět já, dostala jsem jméno Katarína,“ prozradila něco málo o svém původu.

Právě odtud zjevně pramení její přímočarost, láska k půdě a velitelské způsoby chování. „Jinak to být ani nemůže, pokud je ve mně špetka šlechtické krve, musím se chovat čestně,“ směje se.

Příběh Kataríny není úplně veselý. Když jí byly čtyři roky, zemřela jí maminka. „To bylo velmi smutné, ale staral se o mě tatínek. S novou ženou, kterou si do života přivedl, se ale všechno změnilo. Když mi bylo devatenáct, vyhodila mě z domu. Ale to tatínek nevěděl. Byl tehdy v práci a ona mu řekla, že jsem odešla sama, tak mě tehdy ani nehledal. Pomohli mi až Romové. Respektive jedna Romka, která mě u sebe nechala bydlet.“ Obecně má Katarína jasno.

„Romové mi nikdy neudělali nic zlého, jsou hodně fixovaní na rodinu, to se mi líbí. Že pro rodinu udělají všechno,“ má jasno dáma, jež má sama dvě děti a je několikanásobnou babičkou.

A jak by měl vypadat její vysněný muž? Jak to tak vypadá, nebude to u ní mít jednoduché. „Já to i tak dnes mám nastavené, že vše dělám pro děti, a každý muž, který by mi vstoupil do života, by měl vědět, že děti pro mě budou vždy na prvním místě,“ má jasno Katarína. Ta by si přála chlapa, který by byl jako její otec.

„Jednou třeba najdu chlapa, jako byl můj táta, a toho bych si do života pustila, jinak spíš ne. Zklamala jsem se tolikrát, že naletět už opravdu nechci. To budu raději hospodařit sama, chlapům už nevěřím.“ Vysvětluje totiž, že by vedle sebe nesnesla slabocha.

„Takový ten typ muže, který jde do práce, pak si přečte noviny a očekává teplou večeři. Já potřebuju někoho, kdo by se mnou pracoval v hospodářství, ale také mě a moje děti miloval. I když už jsou dospělé. Zkrátka ke mně patří. Služkou už v životě být nechci,“ zdůrazňuje s tím, že by její muž měl být čestný, spravedlivý a neměl by pít.

V právě probíhající řadě Farmáře, kterou vysílá Prima Show v neděli a Prima v pondělí večer, se ale stane něco, co šance Kataríny na lásku značně zvýší. ■