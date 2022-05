Už při odsunu sovětských vojsk objevili jaderné hlavice síly 400 Hirošim: Jak vidí Michael Kocáb ohrožení válkou na Ukrajině?

Michael Kocáb Super.cz

Zajímalo nás, zda se kvůli válce opět vrací na politickou scénu. "Dělám jeden rozhovor za druhým a věnuju se tomu neustále, protože je to od dob odsunu sovětských vojsk, který jsem měl na starosti, tak trochu moje téma. Zájem o to jsem si ponechal. Moje obavy se naplnily, což jsem tedy nechtěl. Ale návrat do politiky teď určitě neplánuji. Počkáme, co všechno bude, a jestli nějaká politika vůbec bude," vidí situaci pesimisticky Kocáb, který se nedokáže těšit ani z rodinného života, když u něj teď žije dcera Natálie s jeho vnuky.

"Jsme ohroženi naprosto neuvěřitelnou silou, mocností zla, která neváhá vraždit, vyhrožovat jadernými zbraněmi, vyvražděním planety, protože dneska jsou ty zbraně silné. My tehdy při odsunu objevili hlavice, které měly sílu čtyřistanásobku Hirošimy. Dneska už je to zase deset až stokrát víc, tak si umíte představit, co je to za sílu, co je teď kolem nás. Řekl bych, že žiju ze dne na den," svěřil bývalý ministr pro lidská práva a národnostní menšiny.

Čeho se podle něj máme bát? "Západ vyzbrojil Ukrajinu velmi vehementně všemi typy zbraní, kdy i Česká republika zahájila dodávku těžkých zbraní, tanků a bévépéček (obojživelná pásové vozidla). Cpou to tam pod tlakem, ovšem proti tomu je ruská armáda se svými hypersonickými střelami, byť jich nemá hodně. A ty vždycky prokličkují vším, protože mají tu klikatou dráhu letu a lítají rychle. Takže to faktické ohrožení ze strany Ruska tady je. I když by neměl armádu v těch špičkách, tak může jadernou zbraň dopravit, kamkoli se mu zamane," míní.

"Ta věc je skutečně na vážkách. K tomu si připočtěte plyn, ropu a tyhle věci. Takže si řekněme, že jsme v úplných kleštích a v klinči, o kterém bychom se ještě před dvěma měsíci vsadili, že se to nemůže stát. Ale nesmíme se bát, protože jaderný deštník na to je samozřejmě silný. Ale k nějakému excesu dojít může. Ale bát se nesmíme, to bychom si zničili život. Musíme věřit, že všechno dopadne. Nakonec se to dá odvodit i od těch ukrajinských bojovníků, kteří kladou jako David proti Goliášovi neuvěřitelný odpor tomu dravci," uzavřel Kocáb. ■