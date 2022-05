Nejen tajná narozeninová party: Marta Jandová prozradila, co dalšího čeká otce Petra Jandu v rámci oslav osmdesátin

Marta Jandová Super.cz

„Měli jsme tajnou oslavu. Dostala jsem nápad a naplánovala oslavu, která byla, jako by se muzikanti sešli na festivalu. Bylo tam málo žen, jen Lucie Bílá a Bára Basiková, a pak jsem pozvala rockery,“ svěřila Super.cz zpěvačka s tím, že táta byl dojatý.

Oslavy během narozeninového týdne nejsou to jediné, co Petra Jandu čeká. „Má to vše vyvrcholit v listopadu, kdy má mít táta dva koncerty k osmdesátinám v Lucerně, což je úplně neuvěřitelné. Jsme za to rádi, táta je závislý na hudbě,“ řekla nám zpěvačka, která už také začala koncertovat.

„Jde to líp a líp. Rozbíhá se to a jsem ráda. V Německu se to rozjíždí pomaleji než tady, skoro všechny koncerty, které tam s mojí kapelou Die Happy odehrajeme, jsou kolem Hamburku, takže je to nejdál, kam mohu dojet, ale to nevadí,“ dodala Marta.