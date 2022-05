Je extrémně štíhlá a nutili ji ještě zhubnout. Horká favoritka na vítězku soutěže krásy promluvila o anorexii

Krystyna Pyszková Super.cz

"Určitě si cením každé příležitosti, baví mě získávat nové zkušenosti, zážitky. Fotila jsem různé reklamy, kampaně, chodila světové fashion weeky, užila jsem si práci v thajském Bangkoku, kde jsem natáčela kampaň pro vlasovou kosmetiku," prozradila Super.cz Krystyna, která se setkala také se světovými hvězdami.

"Minulé léto jsem se setkala s Orlandem Bloomem a Katy Perry, kteří se účastnili jedné práce, kterou jsem měla v Itálii," upřesňuje.

Krystyna vyrostla do výšky 183 centimetrů a je velmi štíhlá. Paradoxně v modelingu v minulosti poslouchala v zahraniční agentuře, že by měla ještě zhubnout. Tlačili na ni. "I když už jsem vlastně měla všude kosti, poslouchala jsem, že by to chtělo ještě ubrat centimetry. Já věděla, že už to možné není," řekla Super.cz, jak přísný je svět vrcholového modelingu. "Chápu, že spousta holek, které nejsou tak psychicky silné, může sklouznout k anorexii. Je to velmi tenký led," říká rázně.

Nyní by ji zase mohl čekat opak. Pokud by vyhrála, hrozí, že se bude řešit její extrémně štíhlá postava.

"Pokud hejty přijdou, je důležité si uvědomit, že pokud je člověk zdravý, je všechno v pořádku. Vím, že to je moje přirozená váha, jím všechno, i svíčkovou si dám, nijak se neomezuji. Sice jsem hubená, ale myslím, že nejsem rovná deska, mám tvary. Jsem spokojená. Můžu poděkovat genům, mamince, nepřibírám," dodala na soustředění Miss Czech Republic na Zanzibaru.

Ráda bych zůstala přírodní, ale uvidíme, jaká světovka mi připadne, v plánu to ale nemám. Jsem ráda taková, jaká jsem. ■