Slavná herečka na premiéře Top Gunu zazářila po boku syna a manžela. Uhodnete, který je který?

Jennifer Connelly doprovodili na premiéru v San Diegu manžel Paul Bettany a syn Kai. Profimedia.cz

Na akci do San Diega vzala i svého syna Kaie a manžela Paula Bettanyho (50) a jelikož i on vypadá na svůj věk neuvěřitelně, na první pohled by se i díky slunečním brýlím dalo poměrně těžko odhadnout, kdo je syn a kdo partner.

Čtyřiadvacetiletý Kai je hereččiným prvním dítětem, jehož počala ve vztahu s fotografem Davidem Duganem. S hereckým kolegou Bettanym proslulým ze snímků Příběh rytíře, Wimbledon či ze série Marvelovek Iron Man, Avengers a dalších má ještě další dvě děti – dceru Agnes a syna Stellana. Dvojice se seznámila během natáčení dramatu Čistá duše v roce 2001 a o dva roky později se vzali. ■