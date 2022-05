Šokující výpověď Amber Heard: U soudu dramaticky vylíčila údajné sexuální napadení Deppem

Amber Heard poprvé zasedla na lavici svědků. Profimedia.cz

Popsala mimo jiné údajnou konfrontaci s Deppem, k níž mělo dojít během jejich skupinové dovolené v Hicksville Trailer Palace v Národním parku Joshua Tree v Kalifornii v květnu 2013.

Vypověděla, že spolu s dalšími požili extázi a po údajné hádce, kterou měla vyvolat Deppova žárlivost na jednu z přítomných kamarádek Heard, ji měl herec sexuálně napadnout.

„Roztrhl mi šaty, chytal mě za prsa a za stehna, roztrhl mi spodní prádlo a hledal ve mně kokain,“ popsala údajný incident s dramatickými pauzami.

O údajném napadení vypovídala předchozí den už psycholožka Dawn Hughes, která tlumočila slova Heard, jež vyslechla během společných sezení.

Hvězda Aquamana dále vylíčila několik dalších údajných incidentů, z nichž dle její výpovědi vyšel vždy Depp jako agresor, včetně toho, kdy ji měl opakovaně udeřit do obličeje, protože se smála jeho tetování.

V úvodní řeči Heard zaznělo: „Jsem tu, protože mě můj exmanžel žaluje za esej, kterou jsem napsala. Nenacházím slova. Slovy nemohu popsat, jak bolestivé to pro mě je. Je strašné tu sedět celé týdny a připomínat si to všechno. Slyšet lidi, které jsem znala, ale i ty, co jsem neznala, a svého exmanžela, jak mluví o našich životech takovým způsobem,“ uvedla emotivně.

Depp veškerá obvinění, která proti němu Heard vznesla, popřel jako lživá a během svých výpovědí v uplynulých dnech naopak vylíčil nespočet incidentů, při nichž měla Amber napadat jeho.

Soud začal před dvěma týdny a za tu dobu vypovídal jak herec, tak řada svědků, kteří jeho slova prakticky potvrdili, a bylo předloženo nespočet důkazů. Nyní je na řadě Heard, aby se hájila. Po jejím výslechu by měli přijít na řadu jejím týmem vybraní svědci. ■