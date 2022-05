Devět let měl manželku, ale pak se zamiloval do muže. Známý herec se schovával za regálem, aby žena neviděla, jak mu volá

Lumír Olšovský s životním partnerem Pavlem Foto: Televize Seznam

Olšovský je už 21 let šťastný po boku životního partnera Pavla Bára. Toho poznal v době, kdy byl ženatý a vychovával malou dceru. Jeho manželka se proto musela vyrovnat s nelehkou situací.

„Potkali jsme se v květnu a v červenci už jsem musel doma říct, že se budeme muset rozvést. Já jsem hlavně nechtěl nikoho podvádět a lhát, vymýšlet si a vychovávat dítě ve lži. Naštěstí jsem se setkal s opravdu velkým pochopením. Pro mou bývalou ženu to byla opravdu tragédie. Navíc neměla „soupeře“ ve formě ženy, s kterou by mohla bojovat, soupeřit, připoutat si mě zpátky. Prostě takhle to bylo a ona s tím nemohla nic dělat,“ prozradil Olšovský v pořadu Moje místa, který Televize Seznam uvádí ve středu ve 20 hodin. Zpětně mohou díl diváci sledovat na videoportálu Stream.

Rozvod byl prý jediné možné řešení. „Byl jsem opravdu strašně zamilovaný do Pavla. Musel jsem s ním pořád mluvit, pořád ho vidět. Schovával jsem se třeba v supermarketu za regál, aby mě žena neviděla, a volal jsem mu. A to bylo strašný, potupný a stydím se za to. Ale prostě to byla nutnost. Já jsem Pavla strašně miloval,“ dodal. Velmi těžce ale nesl reakci dcery.

„S dcerou Zdeničkou jsem zažil ale velmi těžký okamžik, kdy mi v jejích třech letech, kdy jsem je opustil, řekla, že nového tatínka má ráda víc než mě. To bylo strašný. Dnes je dospělá, jsem na ni pyšný, je soběstačná, sebevědomá,“ pochvaloval si OIšovský, že nakonec všechno dobře dopadlo.

Svou manželku si přitom vzal z lásky, byť tak trochu i kvůli očekávání společnosti. „Svoje první manželství jsem bral jako úkol. Každý správný chlap se má oženit, mít dítě, zasadit strom… Mně bylo 18 a lidé kolem mě se ptali, jak to, že pořád nemám holku. Tak jsem jedné holce řekl, jestli by nechtěla doprovodit domů, viděl jsem to ve filmu, že se to tak dělá. No a pak jsme spolu devět let žili, vzali jsme se. Bylo to super a opravdu strašně jsem ji miloval. A miluji pořád. A to dítě, které spolu máme, je božské. To je prostě dar. Nicméně prostě tohle byl úkol, tradice, že se to tak dělá,“ uzavřel. ■