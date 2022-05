Hrozí, že Gránský nestihne být u porodu svého prvního dítěte: Na přípravy je jeho žena Nikola téměř sama

Brzy se stanou rodiči. Foto: Eggczsk (2x)

„David je v době termínu pracovně v Bratislavě. Moc bych si přála, aby to vyšlo tak, že do porodnice pojedeme spolu, bude u porodu a pak se ve třech domů i vrátíme, ale to je ve hvězdách. Říkám si, že vše dopadne tak, jak to má být,“ říká Nikola a David jí přitakává: „Jak zmínila moje žena - budu rád, když porod stihnu, jelikož v té době točíme další (již desátou) řadu show Česko Slovensko má talent v Bratislavě. Ale produkce je skvělá, tak mi slíbili, že mě do Prahy samozřejmě kvůli porodu dopraví, protože se obávám, že by řízení, v tak novým a silným rozpoložení, nebyl úplně nejlepší a nejbezpečnější nápad.“

David nebude kvůli své pracovní zaneprázdněnosti nejspíš stíhat ani předporodní kurzy. „Já tyto věci nechával na manželce a samozřejmě bych ji vždy a všude rád doprovodil, akorát se ještě k žádnému kurzu nerozhoupala. Nicméně takový kurz první pomoci u miminek absolvovat určitě ještě chceme,“ říká herec.

Zvažuje mladá maminka také alternativní formy porodu, jako je porod do vody, či stále populárnější hypnoporod, který praktikovala vévodkyně Kate?

„Ačkoli mě fascinuje a strašně baví si číst o hypnoporodu, kamarádka je s porodem do vody velmi spokojena, já poměrně akční člověk, jsem se na přípravu trochu vykašlala, proto jsem zatím nenavštívila žádný kurz. Strašně mě baví o tom poslouchat, číst si, ale zatím pouze takto a uklidňuji se faktem, že ženské tělo je neskutečné a že to zvládnu,“ říká Nikola Gránská. ■