Slavná zpěvačka ‚krev a mlíko‘ se nasoukala do miniaturních plavek, které snad ani nejdou uhlídat

Zpěvačka hitů jako Meant to Be, Say My Name či In The Name of Love zveřejnila trojici nových snímků pořízených u ní doma. Na prvních dvou má ještě oblečenou černou sukni a na očích zrcadlové sluneční brýle, ovšem třetí snímek je už pořádně žhavý a naplno odhaluje zpěvaččiny oblé křivky, s nimiž se dlouho smiřovala. Nyní už je ale sebevědomější a její příznivci ji v tom pochvalnými komentáři hojně podporují.

Bebe v minulosti otevřeně mluvila o svém nízkém sebevědomí, co se jejího těla týče. Několik měsíců dokonce nechtěla posílat své fotky na sociální sítě, jelikož se necítila dobře ve své kůži. „Když se necítím dobře, nechci prostě nic posílat. To je opravdový důvod, proč jsem v posledním roce nesdílela tolik fotek, co dřív," sdělila.

Nutno podotknout, že jí v pozitivním vnímání svého těla nepomohly ani některé značky, které ji prý nechtěly oblékat na červený koberec kvůli tomu, že je příliš velká. V jejích devětadvaceti letech ji zároveň rozhodil jeden z producentů, který jí pro změnu řekl, že je moc stará na sexy snímky. ■