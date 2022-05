Princezna z konfekce. Hvězdu seriálu Hollywood na největší událost neoblékli slavní návrháři

Jako ve zlaté éře Hollywoodu. Profimedia.cz

Hlavním smyslem extravagantního plesu Met Gala je, aby věhlasní módní tvůrci přišli v doprovodu hvězd, které oblečou do vlastních modelů v duchu zadání organizátorky akce Anny Wintour. V posledních letech se stále častěji stává, že se mezi extravagantními modely z dílen haute couture objevují kousky z konfekce. Na letošní ročník akce, jejíž celý název zní Metropolitan Museum of Art's Costume Institute Benefit, například oblékla módní značka H&M herečku Lauru Harrier a známého módního designéra Victora Glemauda.

„Každý rok The Met Gala osvětluje důležité okamžiky v historii módy. Jsem tak nadšená, že díky H&M mohu být součástí vyprávění tohoto příběhu na letošním galavečeru," říká Laura Harrier. Herečka, známá ze seriálu Hollywood či z jednoho dílu Spidermana, měla na sobě korzetové šaty, které zdůrazňují pas a vytvářejí postavu přesýpacích hodin. Tento střih byl velmi populární pro pozlacený věk. Horní část šatů tvořil živůtek ve stylu korzetu, připevněný ke kazetové skládané sukni s vintage spodničkou, která jí dodala potřebný objem a vytvořila siluetu symbolizující tuto éru.

Outfit návrháře Victora Gleumauda je poctou zesnulé módní ikoně André Leonovi Talleymu. Vzdává hold jeho charakteristickému vzhledu dramatickým operním kabátem, který se nosí přes klasický smoking. To dodává celému vzhledu dramatičnost.

„Na Met Gala nejsem poprvé a bylo mi ctí doprovázet některé z jejich hostů. Měl jsem to štěstí, že jsem mohl zblízka sledovat tvorbu mého outfitu vytvořeného designérským týmem,” popisuje Victor Glemaud.

Samozřejmě i tyto looky navržené interním designérským týmem švédského řetězce podléhaly letošnímu tématu výstavy v Metropolitním muzeu s názvem In America: An Anthology of Fashion. Cílem bylo ukázat krejčovské umění mapující vývoj amerického stylu a vzdát hold americkému pozlacenému věku z přelomu 19. a 20. století. Oba kostýmy mají velmi dramatické a originální detaily, které skutečně zdůrazňují opulentnost tohoto období. ■