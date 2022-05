Při rozhovoru se neubránil slzám: Osmany Laffita poprvé promluvil o děsivém traumatu. V pěti letech ho znásilnili

Osmany Laffita Super.cz

Osmany dokonce doufá, že maminka, která žije na Kubě a česky nemluví, se o tom nikdy nedozví. "Mluvím opravdu o velmi citlivých situacích. Zažil jsem velmi traumatickou věc, kterou donedávna nevěděl ani můj manžel. Ale spisovatelka Radka, která se mnou knihu psala, byla jako psycholog, ona to ze mě dostala. Byl jsem v pěti letech znásilněný. Bylo to pro mě těžké překonat. Bál jsem se jít i do školy, všude jsem viděl nebezpečí," řekl Super.cz Osmany.

"Jsem rád, že je kniha v češtině, moje maminka si ji, doufám, nikdy nepřečte, ona o tom neví," dodal Osmany.

Těžkých životních situací zažil více. Před dvanácti lety zemřel jeho bratr. Narazil do něj opilý řidič. Osmany se doposud nevyrovnal ani se smrtí tatínka. Během rozhovoru pro Super.cz neudržel slzy a rozplakal se.

"Spousta věcí zůstala ve vzduchu, nestihli jsme si hodně věcí říct. Myslím, že by nyní na mě byl pyšný. Jednou si to všechno řekneme," dodal se slzami v očích Osmany.

Právě o jeho životě je jeho nová kniha Svlečený. "Dlouho mě lákali, abych napsal knihu o svém životě. Nebyl jsem připraven, připadal jsem si ještě mladý. Ale je mi 57 a je už čas. Je to autobiografie. Lidé si myslí, že můj život byl jako peříčko. Není to tak. Měl jsem velké překážky, životní události, se kterými jsem se musel smířit, vyrovnat a pokračovat ve svém životě," dodal návrhář. ■