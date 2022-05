Vyndejte kapesníčky. Fanynky Slunečné zapláčou. Marek Lambora plánuje jednu velkou změnu

Marek Lambora Super.cz

"Comeback není, jsme kamarádi, máme se rádi. Je dobře, že přátelský vztah pokračuje. To se asi měnit nebude. Máme si co říct, ale žádný návrat se nekoná," řekl Super.cz Lambora, který je rád, že jsou s Andreou stále v kontaktu a zůstali přáteli.

"Pokud se lidi dokážou rozejít hezky, navzájem se pochopí, zášť nemůže vzniknout. Když to jde, mám vždycky radost," upřesnil Lambora na autogramiádě nového filmu Láska hory přenáší, kde hraje.

"Jsme tady jako propagace filmu, který si myslím bude velmi dobrý," vysvětluje Marek.

Jak to má nyní v soukromém životě, měl s kým slavit 1. máj? "Se všema je potřeba slavit," usmívá se Marek.

Lambora také prozradil, že po létě plánuje jednu velkou změnu. Dlouhé vlasy, které milovaly jeho fanynky i v seriálu Slunečná, zřejmě shodí. "Ještě v létě mám něco, kde musím mít dlouhé vlasy. Pak přemýšlím, že to ostříhám. Úplně. Nejlepší by bylo, kdyby to bylo do nějaké role. To by mi dalo odvahu to udělat. Určitě bych chtěl změnu, už mě patka a česání nebaví," dodal. ■