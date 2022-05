Brzy na světě přivítají další přírůstek: Takhle to hrdličkám Evě Burešové a Přemku Forejtovi sluší jako rodině

Eva Burešová Michaela Feuereislová

Jinak tomu nebylo ani na pražském Výstavišti, kde jsme zamilovaný pár potkali. Eva totiž nazpívala vokály k ústřední melodii Magické fontány, která se vrací na Výstaviště. „Hudba je napsaná tak, že nebylo potřeba nic složitě vymýšlet, vše mě automaticky vedlo a zpívalo se to velmi příjemně. Hudba v Magické fontáně vyjadřuje to, co má, a v člověku některé pasáže opravdu dokážou vyvolat pocity, kdy se neubrání slzám,“ svěřila se dojatá zpěvačka.

Na akci ji doprovodil nejen partner, ale i syn Nathaniel, který se během večera dal i do tance. „Velice se mi to líbilo a z hudby byli nadšení i Přemek s Nathánkem,“ řekla nám zpěvačka, která po volnějším oblečením skrývala těhotenské bříško. „Cítím se dobře, mám jenom ty klasické potíže, že mě trošku bolí záda. A mám takové zvláštní nálady. Ale to už možná bylo před těhotenstvím,“ prozradila nedávno Eva.