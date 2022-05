Míša Tomešová se ve Výměně manželek starala sama o čtyři děti. Proč se rozplakala?

Míša Tomešová ve Výměně manželek TV Nova

Pro Míšu to nebyl vůbec jednoduchý úkol. V Meziboří u Litvínova se sama starala jen o holčičky Viki (12), Klaudii (8), Vanesku (7) a Emičku (6). Péči o ně si i tak velmi užívala, ač byla z role samoživitelky nejprve překvapena.

I přesto ji ovšem v průběhu natáčení dohnal stesk, a to po jejích dětech a po manželovi Romanovi, na kterého pěla obrovskou chválu a uvědomila si, jak moc je ráda, že vedle sebe takového muže má.

„Myslím, že máme s Romčou strašně hluboký vztah, poznáme na sobě naprosto všechno, každou emoci, já třeba ráno vstanu, ani nemusím nic říkat, a on hned pozná, že nejsem dobře naladěná, on je takový můj guru, učí mě trpělivosti, sebereflexi a sebelásce,“ chválila svého muže Míša, která by nikoho jiného nechtěla ani za nic.

„Má v sobě takovou životní moudrost, jsem si naprosto jistá, že nikdy v životě nepoznám nikoho lepšího, než je on,“ uzavřela se slzami v očích Tomešová. ■