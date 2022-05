Poznáte pod maskou zajíčka zpívající rebelku, která se brzy promění v symbol sametové revoluce?

Možná byste ji v masce nepoznali. Michaela Feuereislová

Málokdy se stává, že ji ve společnosti nepoznají. Na avantgardním plese Sobje byla Berenika Kohoutová (31) téměř inkognito. Zpěvačku a herečku kryla na akci kombinující avantgardní berlínskou party a vídeňský ples maska zajíčka. „Všechno vzniklo docela narychlo. Telefonovala jsem si s kamarádkou, která mi popsala, co mi může půjčit. Zbytek jsem si doma vyrobila a to mě moc bavilo,“ říká Berenika, která dodržela i dress code doporučující jednu barvu. „Zvolila jsem perleťovou,“ usmívala se.

Její dvouletá dcera Lola ji v masce bohužel neviděla. „Nejdřív jsem ji uspala, pak se oblékla a šla plesat,“ říká Berenika. „Je to vždy lepší varianta, když odcházím, až když spí. Nemám pak větší výčitky, že ji tam nechávám. Druhý den ale musím vstávat a plnit rodičovské a pracovní příležitosti.“

Krátce po porodu se Kohoutová vrhla do pracovního procesu, maká na své sólové hudební kariéře a hraje v divadle. Dceru může naštěstí bez obav svěřit babičkám. „Už jsem v plném provozu rok a půl. Mám pocit, že je dobře, že ji hlídají i jiní lidé než já. Má skvělý vztah s babičkami, které miluje. Vnímám to na stejné úrovni, jestli je se mnou, nebo s nimi. Je ale pravda, že jsou jí teď dva roky a má období, kdy je na rodiče velmi upnutá. Nejradši by s námi trávila čas pořád,“ řekla nám.

Aktuálně Bereniku Kohoutovou nejvíc zaměstnává práce na divadelním recitálu Marta v Muzeu Kampa. „Těším se na to, ta práce mě naprosto naplňuje. Zatím jsme se s Martou Kubišovou nepotkaly. Nevím, jestli bude ku prospěchu věci se s ní potkat před tím, v průběhu, nebo po tom. Zatím to nechávám volně plynout,“ říká Berenika Kohoutová. ■