Po rozchodu se sexy Bárou Mottlovou marně hledá lásku: Žádná se mnou nevydrží, postěžoval si svalnatý krasavec

Nehází ale flintu do žita. "Teď se s někým scházím, něco začíná, takže uvidíme. Ale je to čerstvé, ani ne měsíc. Čekám, až mě pozná pořádně a ukončí to. Ale třeba se pletu a vydrží nám to," krčil rameny svalnatý krasavec.

Aspoň pracovně si nestěžuje. I když už je to šest let od jeho vítězství v mužské soutěži krásy, pořád je žádaný jako model. "Zakázky mám pořád, dokonce čím dál tím lepší. K tomu mám za sebou i pár seriálů, objevil jsem se ve Slunečné, Modrém kódu a 1. misi v a teď je tady i nabídka z divadla," vypočítal Pepa, který se chystá také bojovat v kleci v rámci MMA zápasů influencerů a celebrit Clash of the Stars. ■