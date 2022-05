Pořádný večírek se rozjel až po plese: Slavné dámy se na něj vyzbrojily modely, které připomínaly negližé

Bella Hadid, Hailey Baldwin a Addison Rae studem netrpí. Foto: Super.cz/Profimedia.cz

Samotný ples Met Gala je pouze začátek, pořádný večírek se rozjíždí až poté, co hvězdy opustí brány Metropolitního muzea umění v New Yorku a vyrazí na after party. Ta se letos konala v hotelu Casa Cipriani na Manhattanu. Dámy se chtějí většinou blýsknout v něčem hodně sexy, některé jdou ovšem ještě dál a odhalí i víc, než by možná bylo nutné.