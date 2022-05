Je v 5. měsíci, ale připadá si, jako by měla za chvíli rodit: Jitka Boho se pochlubila těhotenským bříškem

Jitka Boho Foto: Super.cz/archiv J. Boho

Modelka a zpěvačka Jitka Boho (30) poprvé ukázala těhotenské bříško v celé své kráse. I když je teprve v 5. měsíci těhotenství, sama si, co se týče velikosti bříška, připadá, jako by měla zanedlouho rodit.

Miminko s partnerem Tomášem Hřebíkem plánovali, nečekali ovšem, že se zadaří tak rychle. "Oba jsme o děťátku mluvili. Že to ale přišlo tak brzy, myslím, ani jeden nečekal. Ale moc se těšíme. Je to dar. A víte, jak to bývá. Člověk míní, život mění. Vše je, jak má být," prozradila ve svých Instastories, kde odpovídala na dotazy fanoušků, Jitka, která začíná 5. měsíc těhotenství.

Prožívá zcela jiné těhotenství, než když čekala dceru Rosálii. "S tou jsem koukala na pohádky, odpočívala, užívala si. S dítětem a stěhováním na krku o odpočinku nemůže být řeč. Ale naštěstí jsou celodenní nevolnosti už za mnou. Teď už ale zase bolí záda a kyčle," dodala se smíchem Boho.

Pohlaví miminka už s partnerem znají, ale zatím neprozrazují. "Původně jsem byla přesvědčena, že si to říct nenecháme. Chtěla jsem být překvapená, ale nakonec mi to nedalo. I kvůli Rosálce, abych ji lépe připravila na sestřičku, nebo bratříčka," uzavřela. ■