Artur Štaidl promluvil o své mamince Ivetě Bartošové. Proč svolil k natáčení minisérie o jejím životě?

Anna Fialová a Vojtěch Vodochodský jako Iveta Bartošová a Petr Sepéši Foto: Stanislav Honzík

Štaidla přesvědčilo především to, že minisérie o jeho mamince není bulvárním počinem, ale režisér k ní přistupoval citlivě.

„K souhlasu s natáčením mě přesvědčilo několik věcí. Bylo mi sympatické, že za mnou režisér a scenárista Michal Samir přišel osobně, aby mi po letech svých rešerší osobně prezentoval svou představu, a přesto byl vše ochoten položit, pokud bych nesouhlasil,“ řekl Tn.cz Štaidl.

Toho nakonec režisérova představa zaujala a s natočením minisérie neměl problém. „Sdělil mi, že jeho záměrem není postavit mé matce pomník, ale odvyprávět příběh, který se k mamince postaví jako k člověku se všemi jeho klady i zápory. To mě oslovilo,“ dodal s tím, že to pro něj ale nebylo vůbec jednoduché.

„Četl jsem podrobné popisy děje před tím, než se Michal pustí do scénářů a sám vám potvrdí, že jsem mu do toho jedinkrát nezasáhl. Bylo to občas obtížné čtení, ale vždy byl dodržen slib, že je to seriál o lidech, kde nikdo není ten dobrý nebo zlý. Nemyslím, že svět takový je,“ míní syn Ivety Bartošové.

Minisérie Iveta startuje na Voyo v pátek, slavnostní premiéra se koná ve středu večer v pražské Lucerně. Hlavní roli Ivety Bartošové (✝48) ztvární herečka Anna Fialová. „Dramatizaci toho příběhu jsem jednak vnímala jako zajímavou výzvu, a pak mě přesvědčilo, jak o tom mluvil Mike Samir. V jakém světle chce ten příběh vyprávět. Myslím, že je taky důležité, že se lidé dozvědí spoustu věcí, které o životě Ivety neznají nebo na ně mají zkreslené názory,“ míní herečka.

Kromě Anny Fialové v sérii uvidíme také Vojtěcha Vodochodského v roli Petra Sepéšiho, Miroslava Hanuše (58) coby Ivetina tatínka či Alenu Mihulovou (57), která ztvární její maminku. Dvojče Ivety Bartošové hraje Eliška Křenková. ■