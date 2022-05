Milionové dluhy a neúnavní exekutoři: Známá spisovatelka popsala nejhorší chvíle s exmanželem gamblerem

Simona Votyová

O svém životě se nyní úspěšná spisovatelka rozpovídala. „Chodili jsme spolu od šestnácti a byla to moje první větší láska. Postupně to ale začalo haprovat, ne že by to vyšumělo, měli jsme se rádi pořád, i když máte rozepře. Jenže v devadesátkách jely výherní automaty a on chodil hrát s kamarády. Kolikrát přišel s dost penězi a pak to šlo dolů, kdy začal ty peníze prohrávat,“ svěřila se Simona Votyová.

Kvůli závislosti svého muže na automatech se brzy topili v milionových dluzích. „Když prohrál, tak zase šel, protože to chtěl dostat zpátky, pak se mu podařilo zase vyhrát a pak už jen prohrával,“ řekla v pořadu 13. komnata spisovatelka, která svízelnou situaci řešila pět let.

„Na strach nemáte čas, dostanete se do kolotoče, kdy přemýšlíte, co zaplatíte dřív. Přemýšlíte, kdy přelijete peníze, kde zaplatíte aspoň něco. Stále si půjčujete od kamarádů, pak volají banky o splátky, chodí k vám exekutoři, pak už není prostor na strach, víte, že jste v průseru,“ dodala spisovatelka.

„Nejhorší byli exekutoři. Když vám zvoní u baráku, jsou nepříjemní, je jim jedno, jak žijete, to bylo nejhorší,“ dodala Votyová v pořadu 13. komnata, který poběží na obrazovkách 4. května. ■