Návaly smutku a melancholie: Mohla jsem skočit z mostu, nebo začít něco dělat, svěřila se Světlana Nálepková

Když se na jaře pochlubila fotografií v bikinách z exotického Zanzibaru, nebyla tam herečka Světlana Nálepková (61) na dovolené, ale pobyt byl součástí workshopu na škole, díky které bude certifikovanou koučkou. "Trvá to rok a rozhodla jsem se, že to vystuduji, protože osobním rozvojem se zabývám už od roku 2012," upřesnila Světlana.

"Osobní rozvoj je moje vášeň, všechny ty knihy čtu jako detektivky a rozhodla jsem se, že by to měla být moje druhá profese," svěřila Nálepková, která samozřejmě nehodlá pověsit na hřebík zpěv ani herectví a již od června ji budeme vídat v roli Jiřiny Jiráskové (✝81), tedy paní Hubičkové, v muzikálu Slunce, seno, jahody podle legendárního filmu Zdeňka Trošky (68).

Vrátili jsme se ale ke koučinku. V čem vlastně podle Světlany spočívá? "Nejsou to rady do života, ale spíš harmonizování a ukázání cesty. Podívat se na problém z širšího hlediska. Růst, na kterém pracuji, bych ještě ráda doplnila přispíváním za vlastní hranice. To znamená pomoci druhým lidem," vysvětlila.

Herečce samotné to pomohlo v nejhorších časech, které před lety prožívala. "Od mojí první návštěvy Himálaje v roce 2012 stále studuji a snažím se na sobě pracovat, protože jsem věděla, že už to nutně potřebuji. Dostala jsem se do takové situace, že buď skočím z mostu, nebo se sebou začnu něco dělat," vyprávěla.

"Trpěla jsem návaly smutku a melancholie. Pořád jsem se kvůli něčemu trápila, brala jsem si věci osobně, furt jsem potřebovala dokazovat, že jsem dobrá a všichni mě musejí mít rádi. Byla jsem závislá na tom, co řeknou ti druzí. Pořád jsem čekala, že mě bude někdo zachraňovat a řekne mi, co mám dělat. Nakonec zjistíte, že je to stejně všechno na vás, a když nezměníte myšlení, tak se nic nestane," uzavřela. ■