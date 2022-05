Kostýmy pro film Prezidentka se inspirují u Zuzany Čaputové a britské královské rodiny: Jak sluší Aně Geislerové?

Tatiana Kovaříková Super.cz

V červnu přichází do kin film Prezidentka, romantický snímek režiséra Rudolfa Havlíka v hlavní roli s Aňou Geislerovou (46). Právě ta se převtělí v hlavu státu a to, aby jí to slušelo, měla na starosti návrhářka Tatiana Kovaříková.