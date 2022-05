Sestra vítěze SuperStar po pěti letech přiznala vztah: Prsten, který vypadá jako zásnubní, ale dostala od jiného muže

Radka Pavlovčinová Super.cz

S Radkou jsme se setkali při představení muzikálu Jana Svěráka a Tomáše Kluse Branický zázrak, kde si zahraje roli policistky. "Když mi zavolali, že mě berou, měla jsem takovou radost, že jsem se celá pocákala rajčatovou omáčkou, kterou jsem zrovna vařila. Musím říct, že když jsme točili upoutávku a poprvé jsem si oblékla policejní uniformu, tak jsem byla v šoku, jakou moc člověku ty šaty dají. Už když jsem přecházela silnici, tak auta zastavovala," vyprávěla.

Pak už jsme se v povídání dostali k jejímu vztahu. "Partnera mám už dlouho, pět let. Ale oba si soukromí rádi hlídáme, a tak nám to prostě vyhovuje," svěřila a my se smáli, že příště už se zeptáme, kdy se bude vdávat. "Prsten sice mám, ale je od bratra. On se rád věnuje módě a fashion, sám prsteny nosí. Tohle byl vánoční dáreček od něj," vysvětlila Radka. ■