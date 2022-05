Královna televizního velikonočního přeřeku má vedlejšák: Moderátorka shromažďuje fotografie polonahých mužů

Lenka Špillarová Super.cz

Potkali jsme na 2. castingu mladých mužů na letošní ročník soutěže, takže jsme se museli zeptat, zda kvůli tomu občas nemá problém ve vlastních vztazích. "Někdy to občas někomu vadilo. Ale prostě to tak je. Je to moje práce, tak ji dělám," krčila rameny Lenka. "Až se zase vybere ta finálová dvanáctka, tak to zase začne, protože s klukama komunikuju z celého týmu vlastně nejvíc," upřesnila.

"Mám s nimi hromadnou skupinu a tam jim dávám úkoly, které musí plnit. Třeba právě to, aby mi posílali svoje fotky. Mám pak mobil plný různých fotografií. Teď je ještě klid, ale po tiskovce, kde se finalisté představí veřejnosti, která bude na začátku června, to pořádně začne," doplnila Lenka, která v našem videu prozradila i to, jak je s letošními uchazeči o titul mužské krásy spokojená. ■