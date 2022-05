Lucii Zedníčkové se nečekaně rozrostla rodina: Herečka se pochlubila novými členy domácnosti

Lucie Zedníčková Foto: Super.cz/archiv online Psí škola

„Máme nové pejsky, jmenují se Hubert a Falco,“ svěřila se herečka. „Měli jsme osmiletou fenku Mayu a chtěli jsme k ní parťáky, kteří by ji rozhýbali. Byla už taková líná a jen polehávala a potřebovali jsme, aby trochu běhala,“ řekla Super.cz Zedníčková, kterou jsme potkali při procházce se psí trenérkou.

„Během půl hodiny jsem se dozvěděla spoustu informací. Něco jsem dělala dobře a něco špatně, ale budu v tom pokračovat,“ prozradila herečka, která si domácnost se třemi pejsky nemůže vynachválit. „Myslím, že to zvládám docela dobře. Máme dům se zahradou, v bytě by to nešlo, když jdu pracovat, tak budou doma nebo na zahradě,“ prozradila herečka.

Zprvu chtěla ke starší fence jen jedno štěně. Když si ale pro pejska jeli, tak ji dcera přemluvila ještě k pořízení druhého psa. „Jsou to retrívři a jsou strašně fajn, ale kluci jsou třeba naučení spát na gauči, a to už je neodnaučíme,“ dodala se smíchem herečka. ■