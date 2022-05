Daniela Písařovicová o vztahu s Brzobohatým: Proč o něm nechce vůbec mluvit?

Daniela Písařovicová Michaela Feuereislová

A výjimku neudělala ani po boku známého hudebníka. „Nezlobte se, ale já to nijak nechci komentovat,“ řekla nedávno Super.cz. A vypadá to, že se u moderátorky nic nezměnilo.

„Nikdy jsem svoje soukromí na veřejnosti neprobírala, proto mi moje hlava velí se spíš nevyjadřovat, je to přeci jen moje osobní věc, jestli se s někým stýkám a kdo to případně je. Proč bych to teda měla „přiznávat“ lidem, které vůbec neznám?“ řekla Písařovicová v rozhovoru pro Story.

Sama přitom moc dobře ví, že před fotografy se věčně schovávat nemůže. „Úplně ne, to bych se musela zabarikádovat před světem. Ale určujeme si hranici, kam až necháme lidi do svého soukromí nahlédnout, já ji mám poměrně striktní, jsem ráda, když mám svůj život pro sebe,“ dodala moderátorka s tím, že nikdy nebyla typem ženy, která by své nejintimnější pocity sdílela v médiích. ■