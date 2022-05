Lucie Gelemová se poprvé pochlubila mladší sestrou: Ex Felixe Slováčka není jediná umělkyně v rodině

Lucie Gelemová

Do společnosti vyrážela Lucie Gelemová (39) pravidelně po boku svého ex. Po rozchodu s Felixem Slováčkem to je ale jinak. Na vernisáži výstavy díla českého malíře Vladimíra Komárka (✝74), kde vystavuje své grafiky, se poprvé objevila se svou sestrou.