Ta se Lucii Zedníčkové povedla. Její nádherná dcera jde z role do role. A s tímhle fešákem slaví dvouleté výročí

Amelie Pokorná Super.cz

"Je to moje první vážná známost. Jsme spolu už dva roky a je to fajn, hezké a drží nám to. Jen je pro mě nezvyklé, že je první vztah takhle veřejný. Ale chápu to, jde to s mojí prací," řekla Super.cz Amélie na 8. výročí Prima Love v pražské Grébovce, kde měla autogramiádu s dalšími herci seriálu 1. Mise.

Akce se konala na svátek zamilovaných. Pusu pod rozkvetlou třešní ale Amélie s partnerem Sebastianem během dne nestihla. "To, že svátek trávím tady, je pro mě fajn. Práce je taky moje láska. Partner je mimo Prahu, večer čekám hezkou večeři, budeme večer trávit tak, jak se hodí k 1. máji," upřesnila s úsměvem herečka.

Jinak s partnerem tráví veškerý volný čas. "Jsme spolu denně, trávíme spolu hodně času. Máme to hezky nastavené," dodala Amélie, které se velmi daří také v pracovní sféře. Čekají ji další natáčení. "Těším se na nové projekty, léto budu mít nabité. Nikam neodjedu, budu pracovat. Ale moc se na to těším," uzavřela. ■