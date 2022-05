Česká dvojnice Seleny Gomez soutěží v Miss Czech Republic. Sportovce už hledat nemusí. Randí s prvoligovým fotbalistou

Hana Dědková Super.cz

Finalistka Miss Czech Republic Hana Dědková v případě svého triumfu sportovce hledat nemusí. Chodí totiž s prvoligovým fotbalistou Denisem Hranečným. "Nedávno jsme oslavili půlroční výročí. Přítel hraje v Maďarsku. Je to fotbalista, hraje první ligu," řekla Super.cz Hana Dědková .

Vidí se jednou měsíčně. Více Hance pracovní povinnosti a škola nedovolí za partnerem cestovat. "Více si vážíme společných chvil, věřím, že všechny překážky zvládneme," usmívala se. Partner je jí velkou oporou.

"Můj přítel mě podporuje, přeje si, aby mi to vyšlo, věřím, že se to zvládne, že náš vztah vydrží. Všechno jde, když se chce," říká kráska, které nikdo neřekne jinak než česká Selena Gomez.

"Slýchávám to opravdu často. Od základní školy to slyším stále. Selena je krásná žena, je to pro mě spíš kompliment," dodala Hanka na soustředění Miss Czech Republic na Zanzibaru. Již tuto sobotu se rozhodne, která z deseti dívek se stane novou královnou krásy v nejprestižnější soutěži Česka. ■