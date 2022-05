Kvůli Nedvědovi ruší kšefty! Dara Rolins z lásky k fotbalové legendě odsunula práci na druhou kolej

Dara Rolins Super.cz

Vztah na dálku jí nevadí. Nikdy prý neměla vztah, kdy se s partnerem vidí každý den. "Nikdy jsem neměla klasický vztah, rodinný vztah, kdy jsou lidi spolu den co den. Takhle žiju. Je to šoubyznysový styl. Pavel je velmi zaneprázdněn, navíc v Itálii. Nebude to takhle taky navždy. Přirozeně se chceme dostat do momentu, kdy spolu budeme víc a omezíme aktivity. A budeme mít dva domovy, v Praze a v Itálii," upřesnila zpěvačka.

Právě Dara je tou, která po letech omezuje práci a její kariéra jde na druhou kolej. "Práce je dost, vše se začíná uvádět do pohybu, ale na druhou stranu je tu můj vztah, člověk, který žije daleko a někdo z nás musel začít dělat kompromisy. On musí chodit do práce pravidelněji než já, má office od pondělí do neděle. Jsem to já, kdo omezuje práci, dělám to ale ráda a s pocitem, že to dělat chci. Jinak bychom spolu nebyli vůbec. Přestože se po covidu zase vše vrací do normálu, já zůstanu v pozvolnějším tempu. Nechce se mi tolik pracovat," dodala zpěvačka. ■