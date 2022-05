Omeleta, mozkomor nebo lustr: Připomeňte si nejbizarnější modely bálu Met Gala. Co nás asi čeká letos?

Pamatujete na tyto modely z minulých ročníků? Foto: Super.cz/Profimedia

Charitativní bál Met Gala, který se každoročně koná v Metropolitním muzeu umění v New Yorku, je bezesporu módní událostí roku. Každý rok je laděn jinak tematicky a slavné osobnosti přípravu nepodceňují. Proslulí návrháři se mohou přetrhnout a na modelech pro své oblíbence pracují i dlouhé měsíce.

Ne vždycky to vyjde a setká se jejich výtvor s úspěchem, jako se už několikrát stalo v případě Kim Kardashian (41). Když se ale poštěstí, zapíšou se jejich umělecká díla do módní historie.

Většina slavných si klade za cíl především upoutat pozornost, často jako prostředek zvolí vkusný či méně vkusný módní doplněk, jako třeba Jared Leto (50), který vynesl svou hlavu.

Jindy se zase rozhodnou šokovat tím, kolik kůže odhalí. Ani to se ale nemusí vyplatit, své o tom ví například návrhář Marc Jacobs.

Ani letos nás jistě hollywoodské hvězdy nezklamou. Už dnes večer se ukáže, jak pojmou téma In America: Anthology of Fashion, jež má být oslavou amerického stylu. Než se tak stane, připomeňte si nejvýraznější modely z uplynulých let. ■