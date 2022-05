Té podobě neuvěříte! Dvojnice vévodkyně Kate se stala internetovou senzací

Kate Middleton v dobách, kdy studovala na Univerzitě v St Andrews. Profimedia.cz

Poté, co streamovací kanál Netflix oznámil, že hledá okouzlující herečku, jež by mohla ztvárnit vévodkyni ‚za mlada‘, tedy během jejích studií na univerzitě, ji prý oslovila řada lidí s tím, že to prostě musí zkusit.

Nyní se Australanka nechala slyšet, že jejich pobídky vyslyšela a o roli v šesté řadě oblíbeného historického seriálu Koruna se začala ucházet. Seriál se zaměřuje na osobní i politické události ze života královny Alžběty II.

Vytvořila tak kratičké video, na němž porovnává fotografie své s těmi, na nichž je Kate Middleton, a vytvořila tak novou internetovou senzaci. V následujícím téměř půlminutovém videu pak prozrazuje, že vůbec nečekala, jakou pozornost si tím získá a jen zopakovala, že její velkou vášní je malování.

Pokud by se u Brittany snoubila podoba s mladinkou Kate Middleton s herecký talentem, má zřejmě tato mladá umělkyně velké šance, co myslíte? ■