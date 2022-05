Kostým mořské panny nebyl dobrý nápad: Katy Perry skončila v přímém přenosu pod stolem

Katy Perry Profimedia.cz

Zpěvačka Katy Perry (37) zasedá v porotě talentové soutěže American Idol a každou neděli obšťastňuje diváky vychytanými kostýmy. Ten poslední ovšem nejspíš nedomyslela. Předvedla se se vším všudy jako Malá mořská víla - soutěžící ten večer vystupovali s písněmi z Disneyovek - nicméně ocas, do nějž nasoukala nohy a byla tak zcela neschopná pohybu, byl dost nepraktický.

Katy na pódium přivezli na rudlu a museli jí asistovat, aby vůbec dosedla do porotcovského křesla. A jen co začal moderátor Ryan Seacrest představovat první vystupující, přerušila ho rána následovaná hurónským smíchem, který stojí za to, jak se můžete přesvědčit ve videu.

Katy se skácela i se židlí, a protože se nemohla hýbat, zůstala ležet na zemi. Kolegové porotci Luke Bryan a Lionel Richie se mohli potrhat smíchy, hned se ale ujišťovali, že je zpěvačka v pořádku, a začali ji zvedat. To ale nebylo vůbec snadné a na pomoc přispěchal i moderátor.

Katy se naštěstí nic nestalo a jak bylo hned vidět, neutrpělo ani její ego. Sama vzala situaci s humorem a o klip se svým pádem se podělila na sociální síti. Diváci ve studiu podpořili zpěvačku potleskem a skandovali její jméno.

Perry je opravdu nesmírně kreativní, co se výběru kostýmů na koncerty nebo do videoklipů týče. Za všechny lze připomenout model z plechovek, z nějž si při koncertě ve Vegas načepovala pivo do skleničky. Něco nám ale říká, že si outfit pro příští epizodu American Idol dobře rozmyslí. ■