Velké bolesti a ortéza: Nezlomná Kamila Nývltová vystupovala i se zraněním

Kamila Nývltová a Dan Hůlka Foto: archiv Divadla Broadway

„Musím říct, že jsem se snažila tu bolest na jevišti vůbec nevnímat. A moc mi pomohli kolegové,“ řekla Super.cz Kamila v Divadle Broadway. Správně by totiž měla ležet doma a mít klidový režim.

„Kleopatru jsem odehrála s ortézou, naštěstí tuto roli zdobí krásné dlouhé šaty, takže ortéza nebyla vidět,“ uvedla zpěvačka. Po každém odehraném představení dostávala od návštěvníků spoustu povzbudivých zpráv, které jí dodaly energii.

„Přišlo mi mnoho krásných zpráv od diváků a také přání, aby se mi kotník co nejdříve uzdravil,“ řekla zpěvačka, která se připravuje i na koncertní turné po Evropě. To ji čeká v červnu s projektem Two Steps From Hell a musí být ve stoprocentní kondici.

„Dnes jsem byla na kontrole, kotník mám stále ještě barevný, doporučili mi dva týdny klidový režim a doma stále odlehčuji nohu berlemi, tu bolest ale stále cítím,” dodala závěrem zpěvačka. ■